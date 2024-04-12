Бабушкина (Собанина) (Собанина) Марья Христофорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Собанин Христофор Васильев
Бракосочетание
30.01.1811
Рождение ребёнка
15.03.1811
Отец ребёнка: Бабушкин Карп Филиппов
Рождение ребёнка
14.05.1812
Отец ребёнка: Бабушкин Карп Филиппов
Рождение ребёнка
09.06.1813
Дочь: Акилина Карповна
Отец ребёнка: Бабушкин Карп Филиппов
Рождение ребёнка
07.06.1814
Дочь: Акилина Карпова
Отец ребёнка: Бабушкин Карп Филиппов
Рождение ребёнка
19.12.1815
Отец ребёнка: Бабушкин Карп Филиппов
Рождение ребёнка
04.05.1818
Отец ребёнка: Бабушкин Карп Филиппов
Смерть
Неизвестно