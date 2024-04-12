Бабушкина (Собанина) (Собанина) Марья Христофорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина (Собанина) (Собанина) Марья Христофорова

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Собанин Христофор Васильев

Мать: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1811

Муж: Бабушкин Карп Филиппов

Рождение ребёнка
15.03.1811

Сын: Бабушкин Макарий Карпов

Отец ребёнка: Бабушкин Карп Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1812

Сын: Бабушкин Димитрий Карпов

Отец ребёнка: Бабушкин Карп Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1813

Дочь: Акилина Карповна

Отец ребёнка: Бабушкин Карп Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1814

Дочь: Акилина Карпова

Отец ребёнка: Бабушкин Карп Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1815

Сын: Бабушкин Игнатий Карпов

Отец ребёнка: Бабушкин Карп Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1818

Сын: Бабушкин Иоанн Карпов

Отец ребёнка: Бабушкин Карп Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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