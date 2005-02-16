Ковязин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1927
Дата смерти16.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1927
Бракосочетание
05.02.1952
Рождение ребёнка
18.08.1953
Сын: Ковязин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Ковязина (Чернакова) Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
10.01.1956
Сын: Ковязин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Ковязина (Чернакова) Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
02.12.1961
Сын: Ковязин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Чернакова (Папенина) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1961
Сын: Ковязин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Ковязина (Чернакова) Зинаида Алексеевна
Смерть
16.02.2005