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Ковязин Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1927

Дата смерти

16.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1927

Отец: Ковязин Петр Федорович

Мать: Криницына Александра Никитична

Бракосочетание
05.02.1952

Жена: Ковязина (Чернакова) Зинаида Алексеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.08.1953

Сын: Ковязин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Ковязина (Чернакова) Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
10.01.1956

Сын: Ковязин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Ковязина (Чернакова) Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
02.12.1961

Сын: Ковязин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Чернакова (Папенина) Екатерина Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.12.1961

Сын: Ковязин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Ковязина (Чернакова) Зинаида Алексеевна

Смерть
16.02.2005

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