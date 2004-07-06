Мракин Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мракин Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2004

Отец: Мракин Владимир Петрович

Мать: Мракина Ирина

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