Уланов Василий Иванович
Место рожденияЧелябинская обл.Увельский район с.Кичигино
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Челябинская обл.Увельский район с.Кичигино
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Уланова (Стефанова) Екатерина
Ст.Кичигино
Рождение ребёнка
1870
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уланова (Стефанова) Екатерина
Смерть
Неизвестно