Уланов Василий Иванович 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уланов Василий Иванович

Место рождения

Челябинская обл.Увельский район с.Кичигино

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

1857 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Челябинская обл.Увельский район с.Кичигино
Бракосочетание
1856

Жена: Уланова (Стефанова) Екатерина

Рождение ребёнка
1857

Сын: Уланов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Уланова (Стефанова) Екатерина

Ст.Кичигино
Рождение ребёнка
1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уланова (Стефанова) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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