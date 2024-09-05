Кусмарцева Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти05.09.1852 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Кусмарцева) Фекла Степановна
Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович
Дочь: Бритвина (Кусмарцева) Устиния Степановна
Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович
Сын: Кусмарцев Лукиан Степанович
Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович
Сын: Кусмарцев Иван Степанович
Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович
Дочь: Суворова (Кусмарцева) Дарья Степановна
Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович
Дочь: (Кусмарцева) Мелания Степановна
Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович
Сын: Кусмарцев Никифор Степанович
Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович
Сын: Кусмарцев Федот Степанович
Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович
Дочь: (Кусмарцева) Елена Степановна
Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович
Сын: Кусмарцев Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович
Сын: Кусмарцев Иван Степанович
Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович