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Кусмарцева Феодосия Ивановна

Место рождения

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

05.09.1852 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кусмарцев Степан Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1832 ст.

Дочь: (Кусмарцева) Фекла Степановна

Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Бритвина (Кусмарцева) Устиния Степановна

Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.05.1834 ст.

Сын: Кусмарцев Лукиан Степанович

Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.09.1836 ст.

Сын: Кусмарцев Иван Степанович

Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.03.1838 ст.

Дочь: Суворова (Кусмарцева) Дарья Степановна

Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.01.1840 ст.

Дочь: (Кусмарцева) Мелания Степановна

Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.03.1842 ст.

Сын: Кусмарцев Никифор Степанович

Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.03.1844 ст.

Сын: Кусмарцев Федот Степанович

Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.05.1846 ст.

Дочь: (Кусмарцева) Елена Степановна

Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.06.1848 ст.

Сын: Кусмарцев Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.03.1851 ст.

Сын: Кусмарцев Иван Степанович

Отец ребёнка: Кусмарцев Степан Иванович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
05.09.1852 ст.
Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

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