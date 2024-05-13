Климова Екатерина Васильевна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Антон Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Климова) Софья Антоновна

Отец ребёнка: Климов Антон Гаврилович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Климов Софья Антонович

Отец ребёнка: Климов Антон Гаврилович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Климов Андрей Антонович

Отец ребёнка: Климов Антон Гаврилович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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