Подрядова Анна Матвѣева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Подрядовъ Герасимъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Подрядовъ Иванъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Григорий