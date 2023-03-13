Подрядова Анна Матвѣева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова Анна Матвѣева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Подрядовъ Герасимъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Подрядовъ Иванъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Григорий

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