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Постовалова Ирина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постовалов Потап Герасимович

Рождение ребёнка
01.01.1804 ст.

Сын: Постовалов Василий Потапович

Отец ребёнка: Постовалов Потап Герасимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1806 ст.

Сын: Постовалов Яков Потапович

Отец ребёнка: Постовалов Потап Герасимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1808 ст.

Дочь: Постовалова Анна Потаповна

Отец ребёнка: Постовалов Потап Герасимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1810 ст.

Дочь: Постовалова Евдокия Потаповна

Отец ребёнка: Постовалов Потап Герасимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1814 ст.

Дочь: Постовалова Ирина Потаповна

Отец ребёнка: Постовалов Потап Герасимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1818 ст.

Сын: Постовалов Денис Потапович

Отец ребёнка: Постовалов Потап Герасимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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