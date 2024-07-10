Постовалова Ирина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1804 ст.
Сын: Постовалов Василий Потапович
Отец ребёнка: Постовалов Потап Герасимович
Рождение ребёнка
30.03.1806 ст.
Сын: Постовалов Яков Потапович
Отец ребёнка: Постовалов Потап Герасимович
Рождение ребёнка
02.02.1808 ст.
Дочь: Постовалова Анна Потаповна
Отец ребёнка: Постовалов Потап Герасимович
Рождение ребёнка
27.03.1810 ст.
Дочь: Постовалова Евдокия Потаповна
Отец ребёнка: Постовалов Потап Герасимович
Рождение ребёнка
04.05.1814 ст.
Дочь: Постовалова Ирина Потаповна
Отец ребёнка: Постовалов Потап Герасимович
Рождение ребёнка
16.05.1818 ст.
Сын: Постовалов Денис Потапович
Отец ребёнка: Постовалов Потап Герасимович
Смерть
Неизвестно