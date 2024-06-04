Арапова Прасковья Матвеева (Леонтьева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти22.06.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Тупикова (Арапова) Евфросинья Васильева
Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Василий Михайлов
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Карташова (Арапова) Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Василий Михайлов
Смерть
22.06.1853
Причина смерти: от старости