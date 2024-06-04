Арапова Прасковья Матвеева (Леонтьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапова Прасковья Матвеева (Леонтьева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

22.06.1853

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапов (Баканов) Василий Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Тупикова (Арапова) Евфросинья Васильева

Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Василий Михайлов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Арапов Федор Васильев

Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Василий Михайлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Карташова (Арапова) Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Арапов (Баканов) Василий Михайлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.06.1853
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости

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