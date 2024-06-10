Климова Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Петр Федоров
Рождение ребёнка
1851
Сын: Климов Ларион Петров
Отец ребёнка: Климов Петр Федоров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Климова (Климова) Елена Петрова
Отец ребёнка: Климов Петр Федоров
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Климов Петр Федоров
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Климов Петр Федоров
Смерть
Неизвестно