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Климова Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Петр Федоров

Рождение ребёнка
1851

Сын: Климов Ларион Петров

Отец ребёнка: Климов Петр Федоров

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Климова (Климова) Елена Петрова

Отец ребёнка: Климов Петр Федоров

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Климов Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Климов Петр Федоров

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Климов Василий Петров

Отец ребёнка: Климов Петр Федоров

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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