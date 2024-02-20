(Барабаш) Елизавета Афанасиевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения14.11.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1900
Отец: Барабаш Афанасий Алексеевич
Мать: Христина Власовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-195,зап.-75
Смерть
Неизвестно