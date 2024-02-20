(Барабаш) Елизавета Афанасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барабаш) Елизавета Афанасиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

14.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1900

Отец: Барабаш Афанасий Алексеевич

Мать: Христина Власовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-195,зап.-75
Смерть
Неизвестно
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