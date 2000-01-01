(Борцова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борцова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1849

Отец: Борцов Павел

Мать: Олимпиада

Смерть
Неизвестно
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