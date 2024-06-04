Бухарева (Безчастнова) Анисья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти11.08.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Курочкина (Бухарева) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Бухарев Николай Ильич
Бракосочетание
31.01.1876
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бухарева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Бухарев Николай Ильич
Смерть
11.08.1892
Причина смерти: от холеры