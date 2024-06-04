Бухарева (Безчастнова) Анисья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарева (Безчастнова) Анисья Григорьева

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

11.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Безчастнов Григорий Владимиров

Мать: Безчастнова (Аманова) Марина Никонорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Курочкина (Бухарева) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Бухарев Николай Ильич

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1876

Муж: Бухарев Николай Ильич

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бухарева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Бухарев Николай Ильич

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
11.08.1892
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от холеры

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