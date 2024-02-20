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Цыбульник Семен Климентьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Цыбульник Климентий Андреевич

Мать: Цыбульник Пелагея Тимофеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафия Семеновна

Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбульник Домникия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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