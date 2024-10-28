Хоменко Иван Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоменко Иван Евсеевич

Хоменко Иван Евсеевич

Место рождения

Рождественское, Чернігівська область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Хоменко Евсей Григорьевич

Мать: не указана

Рождественское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоменко Иулитта Никифоровна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Хоменко Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Хоменко Иулитта Никифоровна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Хоменко Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождественское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Хоменко Иван Иванович

Мать ребёнка: Хоменко Иулитта Никифоровна

Рождение ребёнка
11.10.1884

Сын: Хоменко Яковъ Ивановичъ

Мать ребёнка: Хоменко Иулитта Никифоровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Евтухова (Хоменко) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1889

Дочь: Артамонова (Хоменко) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хоменко Иулитта Никифоровна

Рождение ребёнка
22.05.1894

Дочь: Хоменко Феодора Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.