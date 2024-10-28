Хоменко Иван Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Хоменко Евсей Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Хоменко Иулитта Никифоровна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Хоменко Иулитта Никифоровна
Рождение ребёнка
11.10.1884
Мать ребёнка: Хоменко Иулитта Никифоровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Евтухова (Хоменко) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1889
Дочь: Артамонова (Хоменко) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Хоменко Иулитта Никифоровна
Рождение ребёнка
22.05.1894
Дочь: Хоменко Феодора Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно