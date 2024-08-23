Батюкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюкова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батюков Василий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Батюков Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Батюков Василий Алексеевич

Смерть
После 1923

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