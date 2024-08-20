Жевержеев Левкий Иванович
Место рожденияPushkin
Дата рождения08.08.1881
Дата смерти16.01.1942
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1907
Дочь: (Geva (Zheverzheev) (Жевержеева)) Tamara (Тамара Левкиевна) (Тамара Левкиевна)
Мать ребёнка: Жевержеева (Urtał Урталь) Тамара
Рождение ребёнка
1912
Сын: Жевержеев Анатолий Левкиевич
Мать ребёнка: Жевержеева (Urtał Урталь) Тамара
Смерть
16.01.1942
Похороны
Неизвестно