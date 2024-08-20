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Жевержеев Левкий Иванович

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Место рождения

Pushkin

Дата рождения

08.08.1881

Дата смерти

16.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1881

Отец: Жевержеев Иван Алексеевич

Мать: Жевержеева (Olovyanishnikova Оловянишникова) Софья Порфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жевержеева (Urtał Урталь) Тамара

Рождение ребёнка
17.03.1907

Дочь: (Geva (Zheverzheev) (Жевержеева)) Tamara (Тамара Левкиевна) (Тамара Левкиевна)

Мать ребёнка: Жевержеева (Urtał Урталь) Тамара

Рождение ребёнка
1912

Сын: Жевержеев Анатолий Левкиевич

Мать ребёнка: Жевержеева (Urtał Урталь) Тамара

Смерть
16.01.1942
Похороны
Неизвестно

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