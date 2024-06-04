Бакулина (Нелюбина) Агафья Родионова
Место рожденияс. Подрелье, Подрельская волость, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762