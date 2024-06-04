Бакулина (Нелюбина) Агафья Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Нелюбина) Агафья Родионова

Место рождения

с. Подрелье, Подрельская волость, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Павел Демидов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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