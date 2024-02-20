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Кириленко / 1-Й Брак / ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

До 1854

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1824 по 1840

Муж: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки ,вдов согласно записи № 182/728 р/с 1840г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1015-584/(нач.) лист № 0984.
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Кириченко / Кириленко / Кондрат Дионисимович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки
В соответствии с записью о смерти м/к 1840г.зап.№26. Покровская церковь с.Гребенки
Смерть
До 1854
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