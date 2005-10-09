(Часовская (Овечко)) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Часовская (Овечко)) Вера Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1937

Дата смерти

09.10.2005

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1937

Отец: Овечко Яков Яковлевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
07.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новоджерелиевская
Смерть
09.10.2005
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