(Часовская (Овечко)) Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1937
Дата смерти09.10.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1937
Отец: Овечко Яков Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
07.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Новоджерелиевская
Смерть
09.10.2005