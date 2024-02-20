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(Пелешко) Мария Даниловна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

28.03.1900

Дата смерти

24.07.1900

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1900

Отец: Пелешко Даниил Петрович

Мать: Пелешко Евдокия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
24.07.1900
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
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