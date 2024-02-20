(Пелешко) Мария Даниловна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения28.03.1900
Дата смерти24.07.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1900
Отец: Пелешко Даниил Петрович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
24.07.1900
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое