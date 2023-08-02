Белай Калистрат
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Александровский уезд
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Белай Никита Калистратович
Мать ребёнка: Белай Марфа
Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Калистратовна
Мать ребёнка: Белай Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белай Никита Калистратович
Мать ребёнка: Белай Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белай Мирон Калистратович
Мать ребёнка: Белай Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белай Роман Калистратович
Мать ребёнка: Белай Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белай Афанасий Калистратович
Мать ребёнка: Белай Марфа
Смерть
Неизвестно