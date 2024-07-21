Попелюх Васса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Попелюх Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Попелюх Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Попелюх Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Попелюх Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Попелюх Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Попелюх Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Попелюх Евфимия Алексеевна
Отец ребёнка: Попелюх Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Попелюх Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Попелюх Алексей Никитич
Смерть
Неизвестно