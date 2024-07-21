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Попелюх Васса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попелюх Алексей Никитич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Попелюх Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Попелюх Алексей Никитич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Попелюх Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Попелюх Алексей Никитич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Попелюх Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Попелюх Алексей Никитич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Попелюх Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Попелюх Алексей Никитич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Попелюх Евфимия Алексеевна

Отец ребёнка: Попелюх Алексей Никитич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Попелюх Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Попелюх Алексей Никитич

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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