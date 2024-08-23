Сергеева-Антонова (Наумова) Надежда Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева-Антонова (Наумова) Надежда Данииловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
29.05.1853 ст.

Муж: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1855 ст.

Дочь: Антонова-Сергеева (Дмитриева) Евдокия Мамантовна

Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1857 ст.

Сын: Антонов-Сергеев (Дмитриев) Тимофей Мамантович

Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Власова (Дмитриева) Елена Мамонтовна

Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1862 ст.

Сын: Сергеев-Антонов-Ерофеичев (Дмитриев) Тихон Мамонтович

Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1863 ст.

Дочь: Сергеева-Антонова-Ерофеичева (Дмитриева) Наталья Мамонтовна

Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.03.1866 ст.

Сын: Антонов-Сергеев-Ерофеичев (Дмитриев) Никифор Мамонтович

Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1868 ст.

Дочь: Сергеева-Антонова (Дмитриева) Пераскева Мамонтовна

Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1871 ст.

Дочь: Сергеева-Антонова-Ерофеичева (Дмитриева) Марина Мамонтовна

Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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