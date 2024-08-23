Сергеева-Антонова (Наумова) Надежда Данииловна
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: не указан
Дочь: Антонова-Сергеева (Дмитриева) Евдокия Мамантовна
Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич
Сын: Антонов-Сергеев (Дмитриев) Тимофей Мамантович
Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич
Дочь: Власова (Дмитриева) Елена Мамонтовна
Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич
Сын: Сергеев-Антонов-Ерофеичев (Дмитриев) Тихон Мамонтович
Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич
Дочь: Сергеева-Антонова-Ерофеичева (Дмитриева) Наталья Мамонтовна
Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич
Сын: Антонов-Сергеев-Ерофеичев (Дмитриев) Никифор Мамонтович
Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич
Дочь: Сергеева-Антонова (Дмитриева) Пераскева Мамонтовна
Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич
Дочь: Сергеева-Антонова-Ерофеичева (Дмитриева) Марина Мамонтовна
Отец ребёнка: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич