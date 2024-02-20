Черкас Михаил Васильевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения29.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1904
Отец: Черкас Василий Трифонович
Мать: Черкас Мария Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-34,зап.-86
Смерть
Неизвестно