Плохотникова Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Плохотников Семен Романов
Отец ребёнка: Плохотников Роман Мокеев
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Плохотникова) Марья Романова
Отец ребёнка: Плохотников Роман Мокеев
Смерть
После 1816