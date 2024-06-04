Плохотникова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотникова Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохотников Роман Мокеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Плохотников Семен Романов

Отец ребёнка: Плохотников Роман Мокеев

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Плохотникова) Марья Романова

Отец ребёнка: Плохотников Роман Мокеев

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1816

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