Буданов Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1969
Дата смерти11.08.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.2003
Дочь: Буданова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Вячеславовна
Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Гражданский брак
Смерть
11.08.2021
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область