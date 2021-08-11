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Буданов Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1969

Дата смерти

11.08.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.2003

Дочь: Буданова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна Вячеславовна

Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Татьяна Вячеславовна

Гражданский брак
Смерть
11.08.2021
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
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