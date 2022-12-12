Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Васильевна

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Место рождения

Колосово, Клин, Московская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Василий Данилович

Мать: не указана

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
1824

Муж: Степан Александрович

Рождение ребёнка
05.04.1825 ст.

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1826 ст.

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Степан Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
12.12.1827 ст.

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Степан Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Арсений Степанович

Отец ребёнка: Степан Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрена Степановна

Отец ребёнка: Степан Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1839 ст.

Сын: Александров Семен Степанович

Отец ребёнка: Степан Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1841 ст.

Дочь: Акилина Степановна

Отец ребёнка: Степан Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1842 ст.

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Степан Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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