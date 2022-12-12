Анисья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Василий Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
1824
Муж: Степан Александрович
Рождение ребёнка
05.04.1825 ст.
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Александрович
Рождение ребёнка
05.10.1826 ст.
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Степан Александрович
Рождение ребёнка
12.12.1827 ст.
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Степан Александрович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Арсений Степанович
Отец ребёнка: Степан Александрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрена Степановна
Отец ребёнка: Степан Александрович
Рождение ребёнка
24.01.1839 ст.
Сын: Александров Семен Степанович
Отец ребёнка: Степан Александрович
Рождение ребёнка
06.06.1841 ст.
Дочь: Акилина Степановна
Отец ребёнка: Степан Александрович
Рождение ребёнка
20.07.1842 ст.
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Степан Александрович
Смерть
Неизвестно