Грудинина Анисья Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Грудинина Анисья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудинин Василий Семенович

Отец ребёнка: Грудинин Семен Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудинин Иван Семенович

Отец ребёнка: Грудинин Семен Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудинин Петр Семенович

Отец ребёнка: Грудинин Семен Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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