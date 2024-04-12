Володченкова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Около 1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
После 1946
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
04.06.1966
Сын: Володченков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Володченков Виктор Егорович
Рождение ребёнка
1969
Сын: Володченков Александр Викторович
Отец ребёнка: Володченков Виктор Егорович
Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
Неизвестно