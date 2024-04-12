Володченкова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володченкова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Около 1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1946
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
04.06.1966

Сын: Володченков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Володченков Виктор Егорович

Рождение ребёнка
1969

Сын: Володченков Александр Викторович

Отец ребёнка: Володченков Виктор Егорович

Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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