Князев Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиМежду 10.01.1910 и 16.02.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.02.1900
Рождение ребёнка
26.10.1901
Дочь: (Князева) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Князева (Жесткова) Фёкла Терентьевна
Рождение ребёнка
31.01.1903
Мать ребёнка: Князева (Жесткова) Фёкла Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: Князева (Жесткова) Фёкла Терентьевна
Рождение ребёнка
02.03.1908
Сын: Князев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Князева (Жесткова) Фёкла Терентьевна
Смерть
Между 10.01.1910 и 16.02.1920
Рождение ребёнка
23.01.1910
Дочь: (Князева) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Князева (Жесткова) Фёкла Терентьевна