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Князев Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Между 10.01.1910 и 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.02.1900

Жена: Князева (Жесткова) Фёкла Терентьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1901

Дочь: (Князева) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Князева (Жесткова) Фёкла Терентьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1903

Сын: Князев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Князева (Жесткова) Фёкла Терентьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Князев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Князева (Жесткова) Фёкла Терентьевна

Рождение ребёнка
02.03.1908

Сын: Князев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Князева (Жесткова) Фёкла Терентьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 10.01.1910 и 16.02.1920
Рождение ребёнка
23.01.1910

Дочь: (Князева) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Князева (Жесткова) Фёкла Терентьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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