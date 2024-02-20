Макмак Василий Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Саул Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1896
Сын: Макмак Александр Васильевич
Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Олимпиада Васильевна
Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно