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Макмак Василий Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Макмак Константин Николаевич

Мать: Макмак Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1890

Сын: Макмак Федор Васильевич

Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Саул Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1894

Сын: Макмак Илья Васильевич

Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1896

Сын: Макмак Александр Васильевич

Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Олимпиада Васильевна

Мать ребёнка: Макмак Кириакия Гавриловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макмак Кириакия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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