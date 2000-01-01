Лосберг Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Лосберг Петер
Отец ребёнка: Лосберг Петер
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Лосберг Ян
Отец ребёнка: Лосберг Петер
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Лосберг Андрей
Отец ребёнка: Лосберг Петер
Работа или профессия
Неизвестно