Лосберг Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосберг Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1849 г.р.
Около 1853 г.р.
Около 1856 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Лосберг Петер

Отец ребёнка: Лосберг Петер

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Лосберг Ян

Отец ребёнка: Лосберг Петер

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Лосберг Андрей

Отец ребёнка: Лосберг Петер

Работа или профессия
Неизвестно
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