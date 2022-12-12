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Блинова Катерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марья Филимоновна

Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Филимоновна

Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Блинов Ефим Филимонович

Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Блинов Данил Филимонович

Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Степанида Филимоновна

Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Блинов Егор Филимонович

Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Филимон Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858
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