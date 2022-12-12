Блинова Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Филимоновна
Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Филимоновна
Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Степанида Филимоновна
Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858