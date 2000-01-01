Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесник Виталий Анатольевич

Мать: Полещук Татьяна Владимировна

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