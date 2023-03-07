Обухова (Сунцова) Пелагея Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Сунцова) Пелагея Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Павел Агафоников

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Павел Агафоников

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Павел Агафоников

Смерть
1987
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