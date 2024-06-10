Терлеева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Терлеев Константин Васильев
Отец ребёнка: Терлеев Василий Филиппов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Терлеева (Терлеева) Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Терлеев Василий Филиппов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Терлеев Василий Филиппов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Терлеев Василий Филиппов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Терлеев Василий Филиппов
Смерть
Неизвестно