Терлеева Авдотья 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Терлеева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терлеев Василий Филиппов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Терлеев Константин Васильев

Отец ребёнка: Терлеев Василий Филиппов

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Терлеева (Терлеева) Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Терлеев Василий Филиппов

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Терлеев Петр Васильев

Отец ребёнка: Терлеев Василий Филиппов

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Терлеев Савелий Васильев

Отец ребёнка: Терлеев Василий Филиппов

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Терлеев Кирилл Васильев

Отец ребёнка: Терлеев Василий Филиппов

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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