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Горбанева Анастасия Филипповна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.10.1912

Сын: Горбанев Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Горбанев Александр Кирьянович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.11.1914

Дочь: Екатерина Александра

Отец ребёнка: Горбанев Александр Кирьянович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.12.1916

Сын: Горбанев Степан Александрович

Отец ребёнка: Горбанев Александр Кирьянович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.03.1919

Сын: Горбанев Александр Александрович

Отец ребёнка: Горбанев Александр Кирьянович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.02.1921

Сын: Горбанев Федор Александрович

Отец ребёнка: Горбанев Александр Кирьянович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбанев Александр Кирьянович

Смерть
Неизвестно
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