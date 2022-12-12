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Вшивцева Глория Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1908 ст.

Сын: Вшивцев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
08.02.1910 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
11.02.1913 ст.

Сын: Вшивцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
10.04.1915 ст.

Дочь: Вшивцева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
30.01.1917 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
12.10.1918 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Иван Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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