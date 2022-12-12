Вшивцева Глория Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1908 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
08.02.1910 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
11.02.1913 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
10.04.1915 ст.
Дочь: Вшивцева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
30.01.1917 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
12.10.1918 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно