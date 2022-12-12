Румянцева Анна Евфремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРумянцева Анна Евфремовна

Румянцева Анна Евфремовна

avatar

Место рождения

Чертиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Румянцев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
23.01.1887

Дочь: Румянцева Асенефа Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.06.1890

Дочь: Румянцева Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.09.1891

Дочь: Румянцева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Румянцева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.08.1894

Дочь: Румянцева Асенефа Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1896

Дочь: Румянцева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1898

Дочь: Румянцева Поликсения Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.09.1900

Сын: Румянцев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1902

Сын: Румянцев Рафаил Николаевич

Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close