Румянцева Анна Евфремовна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1886
Рождение ребёнка
23.01.1887
Дочь: Румянцева Асенефа Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
07.06.1890
Дочь: Румянцева Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
07.09.1891
Дочь: Румянцева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: Румянцева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
13.08.1894
Дочь: Румянцева Асенефа Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.1896
Дочь: Румянцева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.1898
Дочь: Румянцева Поликсения Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
30.09.1900
Сын: Румянцев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
22.08.1902
Сын: Румянцев Рафаил Николаевич
Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно