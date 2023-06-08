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Перова Марина Ивановна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

11.07.1859

Дата смерти

01.08.1859

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
11.07.1859

Отец: Перов Иван Васильевич

Мать: Перова Мария Феоктистовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
12.07.1859
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственный крестьянин Петр Никитин [Перов] и Евд... Показать все
Смерть
01.08.1859
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от слабости Смерть, похороны: запись о смерти №36, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
01.08.1859
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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