Перова Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.07.1859
Дата смерти01.08.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1859
Отец: Перов Иван Васильевич
Рождение, крещение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
12.07.1859
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственный крестьянин Петр Никитин [Перов] и Евд... Показать все
Смерть
01.08.1859
Умерла от слабости Смерть, похороны: запись о смерти №36, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
01.08.1859
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния