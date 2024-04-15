Белокур Юлиания Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1913 ст.
Отец ребёнка: Белокур Георгий (Егор) Андреевич
Рождение ребёнка
29.06.1916 ст.
Отец ребёнка: Белокур Георгий (Егор) Андреевич
Рождение ребёнка
04.07.1918 ст.
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Белокур Георгий (Егор) Андреевич
Восприемник
22.10.1918 ст.
Мария Пудовна Букина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белокур Георгий (Егор) Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно