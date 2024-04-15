Белокур Юлиания Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Юлиания Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1913 ст.

Сын: Белокур Филипп Егорович

Отец ребёнка: Белокур Георгий (Егор) Андреевич

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.06.1916 ст.

Сын: Белокур Петр Егорович

Отец ребёнка: Белокур Георгий (Егор) Андреевич

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.07.1918 ст.

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Белокур Георгий (Егор) Андреевич

Восприемник
22.10.1918 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Мария Пудовна Букина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белокур Георгий (Егор) Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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