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Яхлаков Василий Иннокентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1928

Дата смерти

10.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1928

Отец: Яхлаков Иннокентий Александрович

Мать: Яхлакова (Овдина) Агния Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишина (Яхлакова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Антонина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Антонина Егоровна

Рождение ребёнка
01.02.1952

Сын: Яхлаков Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна

Рождение ребёнка
18.05.1954

Сын: Яхлаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна

Термист завод СМП. Живет в Северодвинске
Рождение ребёнка
25.08.1957

Сын: Яхлаков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна

Рождение ребёнка
23.07.1961

Дочь: Рязанова (Яхлакова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна

Рождение ребёнка
22.08.1963

Дочь: Бурянина (Яхлакова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна

Рождение ребёнка
03.10.1966

Сын: Яхлаков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна

Рождение ребёнка
12.03.1970

Дочь: Лебедева (Яхлакова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна

Повар в детском саду
Смерть
10.04.1988

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