Яхлаков Василий Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1928
Дата смерти10.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишина (Яхлакова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1952
Сын: Яхлаков Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна
Рождение ребёнка
18.05.1954
Сын: Яхлаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна
Термист завод СМП. Живет в Северодвинске
Рождение ребёнка
25.08.1957
Сын: Яхлаков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна
Рождение ребёнка
23.07.1961
Дочь: Рязанова (Яхлакова) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна
Рождение ребёнка
22.08.1963
Дочь: Бурянина (Яхлакова) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна
Рождение ребёнка
03.10.1966
Сын: Яхлаков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна
Рождение ребёнка
12.03.1970
Дочь: Лебедева (Яхлакова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Кокорева Антонина Егоровна
Повар в детском саду
Смерть
10.04.1988