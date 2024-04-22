Горох Кузьма Арефьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Бракосочетание
28.10.1885
Жена: Горох Мария Степановна
Рождение ребёнка
02.02.1887
Дочь: Горох Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Горох Мария Степановна
Рождение ребёнка
06.01.1894
Дочь: Горох Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Горох Наталия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горох Наталия Антоновна
Смерть
Неизвестно