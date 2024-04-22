Горох Кузьма Арефьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горох Кузьма Арефьевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
28.10.1885

Жена: Горох Мария Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1887

Дочь: Горох Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Горох Мария Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1894

Дочь: Горох Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Горох Наталия Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горох Наталия Антоновна

Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
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