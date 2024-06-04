Агапия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Денисов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1842
Сын: Стефан Захаров
Отец ребёнка: Захар Денисов
Рождение ребёнка
15.08.1845
Сын: Лаврентий Захаров
Отец ребёнка: Захар Денисов
Рождение ребёнка
26.07.1850
Сын: Илья Захаров
Отец ребёнка: Захар Денисов
Смерть
После 1850