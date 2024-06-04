Агапия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапия Петрова

Агапия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Денисов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1842

Сын: Стефан Захаров

Отец ребёнка: Захар Денисов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1845

Сын: Лаврентий Захаров

Отец ребёнка: Захар Денисов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1850

Сын: Илья Захаров

Отец ребёнка: Захар Денисов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850

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