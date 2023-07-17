Канашева Анастасия Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Канашев Егор Исаакович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Канашев Егор Исаакович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Канашева Инна Егоровна
Отец ребёнка: Канашев Егор Исаакович
Смерть
Неизвестно