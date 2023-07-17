Канашева Анастасия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашева Анастасия Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канашев Егор Исаакович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Канашев Виталий Егорович

Отец ребёнка: Канашев Егор Исаакович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Канашев Альберт Егорович

Отец ребёнка: Канашев Егор Исаакович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Канашева Инна Егоровна

Отец ребёнка: Канашев Егор Исаакович

Смерть
Неизвестно

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