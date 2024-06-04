Борунов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борунов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борунова Кристина Владимировна

Мать ребёнка: Борунова (Попкова) Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борунова (Попкова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1982

Дочь: Борунова Валерия Владимировна

Мать ребёнка: Борунова (Попкова) Анна Алексеевна

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