Борунов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борунова Кристина Владимировна
Мать ребёнка: Борунова (Попкова) Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1982
Дочь: Борунова Валерия Владимировна
Мать ребёнка: Борунова (Попкова) Анна Алексеевна