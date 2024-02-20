Дьяченко Иосиф Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1808
Дата смерти07.10.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1808
Отец: Дьяченко Иван Кондратьевич
Мать: Дьяченко Параскева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1831
Жена: Стефанида Филипповна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Дьяченко София
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Дьяченко София
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835
Сын: Дьяченко Алексей Иосифович
Мать ребёнка: Дьяченко София
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Дьяченко София
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Дьяченко София
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дьяченко Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Дьяченко София
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дьяченко Савелий Иосифович
Мать ребёнка: Стефанида Филипповна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
07.10.1878
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука