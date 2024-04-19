Тумасян (Айрапетян) Тамара Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумасян (Айрапетян) Тамара Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1953

Дата смерти

Около 2021

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1953

Отец: Айрапетян Лено Багдасарович

Мать: (Эпоева) Ашхен Арзумбековна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2021

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