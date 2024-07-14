Великосельская Евдокия Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Великосельская Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великосельский Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лебедева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Великосельский Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Великосельский Василий Иванович

Отец ребёнка: Великосельский Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Великосельский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Великосельский Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Великосельская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Великосельский Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Виноградова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Великосельский Иван Ефимович

Смерть
1855

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