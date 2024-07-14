Великосельская Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лебедева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Великосельский Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Великосельский Василий Иванович
Отец ребёнка: Великосельский Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Великосельский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Великосельский Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Великосельская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Великосельский Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Виноградова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Великосельский Иван Ефимович
Смерть
1855